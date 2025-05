Caronnese in finale playoff Eccellenza | sfida decisiva contro Solbiatese per la serie D

Dopo una stagione di determinazione, la Caronnese si prepara per la finale playoff di Eccellenza, sfidando la Solbiatese per un posto in Serie D. Un cammino rinnovato, dopo la retrocessione, culmina nel pareggio 1-1 contro la Rhodense. I rossoblù, guidati dal presidente Egidio Terenziani, sono pronti a inseguire un sogno che profuma di riscatto.

Il sogno continua. Al secondo anno dopo la dolorosa retrocessione, la Caronnese è lì, pronta a giocarsi la finale playoff del girone A di Eccellenza dopo aver pareggiato 1-1 con la Rhodense del grande ex Roberto Gatti. Un risultato che permette ai rossoblù del presidente Egidio Terenziani di andare avanti grazie alla miglior posizione di classifica in campionato e prepararsi alla sfida in programma domenica prossima sul campo della Solbiatese, che potrebbe spalancare le porte per un ritorno in serie D. "Anche lo scorso weekend nel nostro impianto moderno e sempre più accogliente (c’era anche l’area hospitality) è stata una bellissima festa - racconta l’avvocato Emiliano Nitti, dg del club - C’erano tanti tifosi (oltre le 1500 unità ), anche giovanissimi e i ragazzi in campo ci hanno regalato un’altra grande soddisfazione. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Caronnese in finale playoff Eccellenza: sfida decisiva contro Solbiatese per la serie D

