Carol Maltesi uccisa e nascosta in un congelatore | Davide Fontana condannato all' ergastolo in appello bis

Davide Fontana è stato condannato all'ergastolo dalla Corte d'appello di Milano per l'omicidio premeditato della sua ex fidanzata, Carol Maltesi. Il tragico evento, avvenuto l'11 gennaio 2022 a Rescaldina, ha scosso l'opinione pubblica e ha portato alla scoperta del corpo della vittima, occultato in un congelatore.

Con una sentenza della Corte d'appello di Milano, che ha riconosciuto l'aggravante della premeditazione, Davide Fontana è stato condannato all'ergastolo nel processo di secondo grado bis. È accusato dell'omicidio della ex fidanzata Carol Maltesi, commesso l'11 gennaio 2022 a Rescaldina, nel.

"L'omicidio di Carol Maltesi è stato premeditato". Fontana condannato all’ergastolo

Lo ha stabilito oggi la corte d'Assise d'Appello di Milano nel processo "bis" sul delitto della donna, uccisa e fatta a pezzi a Rescaldina, nel gennaio 2022, e trovata morta dopo due mesi a Borno, in ...

Carol Maltesi presa a martellate e sgozzata dall'ex fidanzato, ergastolo per Davide Fontana: «Omicidio premeditato»

Davide Fontana, 44 anni, accusato dell'omicidio della ex fidanzata Carol Maltesi commesso l'11 gennaio 2022 a Rescaldina, nel Milanese, è stato condannato all'ergastolo ...

Processo d’appello per l’omicidio di Carol Maltesi: dura sentenza per Davide Fontana

L'11 gennaio 2022, Davide Fontana, 45 anni, ha ucciso Carol Maltesi nella sua casa di Rescaldina: la sentenza della Corte d'Appello di Milano.

