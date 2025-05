Carol Maltesi confermato l' ergastolo a Fontana in appello bis

La Corte d'assise di appello di Milano ha confermato l'ergastolo per Davide Fontana, riconosciuto colpevole dell'omicidio di Carol Maltesi. La giovane donna è stata assassinata tra il 10 e l'11 gennaio 2022 durante le riprese di un filmato hard nella sua casa di Rescaldina, in provincia di Milano.

Confermato l'ergastolo a Davide Fontana, imputato dell'omicidio¬†di¬† Carol Maltesi,¬† uccisa¬†tra il 10 e l'11 gennaio del 2022¬†mentre la coppia girava¬†un filmino hard¬†nella casa di lei, a Rescaldina, in provincia di Milano. Lo ha deciso la Corte d'assise di appello di Milano nel¬†processo di secondo grado bis.¬†Il collegio, presieduto da Renata Peragallo, ha ribadito la¬†sussistenza della circostanza aggravante della premeditazione¬†ritenendola prevalente sulle circostanze attenuanti generiche. Escluso un periodo di isolamento diurno. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 60 giorni. Lo scorso settembre¬†la Corte di Cassazione aveva annullato la sentenza all'ergastolo per Fontana con rinvio a¬†una nuova sezione della Corte di assise di appello¬†milanese chiedendo un "giudizio di comparazione tra le circostanze aggravanti", tra cui quella della premeditazione, e quelle attenuanti generiche, gi√† riconosciute minusvalenti rispetto alle prime dalla sentenza. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it ¬© Liberoquotidiano.it - Carol Maltesi, confermato l'ergastolo a Fontana in appello bis

Cosa riportano altre fonti

Uccise Carol Maltesi: confermato anche nell'appello bis l'ergastolo per Davide Fontana

Si legge su msn.com: Il 45enne uccise e fece a pezzi l'ex fidanzata nel 2022 perché non voleva che tornasse a vivere a Verona con il figlio e l'ex compagno ...

Omicidio Carol Maltesi, confermato l’ergastolo per Davide Fontana: riconosciuta la premeditazione

Lo riporta fanpage.it: Davide Fontana, a processo per l'omicidio della ex fidanzata Carol Maltesi dell'11 gennaio 2022 a Rescaldina (Milano), è stato condannato all'ergastolo ...

Omicidio Carol Maltesi, appello bis conferma ergastolo per Fontana

Scrive msn.com: La Corte d'assise d'appello di Milano ha confermato la pena dell'ergastolo nei confronti di Davide Fontana nel processo bis per l'omicidio di Carol Maltesi.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Grand Theft Auto 6 confermato

Rockstar ha finalmente confermato lo sviluppo di un nuovo GTA. La software in una conferenza stampa ha annunciato che un nuovo capitolo della serie è in lavorazione e tutto va secondo i loro piani.