carmen consoli firma la colonna sonora del film l amore che ho

Fuori L’amuri ca v’haju, la colonna sonora originale curata, composta e prodotta da Carmen Consoli per il film L’amore che ho. In contemporanea con il film, arriva L’amuri ca v’haju è la colonna sonora originale curata, composta e prodotta da Carmen Consoli per L’amore che ho, il nuovo film di Paolo Licata ispirato alla vita personale e artistica di Rosa Balistreri. Il progetto rappresenta un tributo profondo e partecipato a una delle figure più emblematiche della cultura musicale siciliana del Novecento. Pubblicata da Narciso Records, l’etichetta fondata dalla stessa Consoli, con distribuzione ADA – Warner, la colonna sonora è fuori su tutte le piattaforme digitali e prossimamente anche in formato vinile. Artista dalla visione poliedrica, Carmen Consoli ha assunto un ruolo centrale nella realizzazione del progetto, curando non solo la scrittura e la produzione musicale, ma anche gli arrangiamenti, l’orchestrazione e la preparazione vocale delle attrici protagoniste del film, delle quali è stata vocal coach. 🔗Leggi su Spettacolo.eu

