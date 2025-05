Carlotta Mantovan, giornalista e vedova del compianto conduttore televisivo Fabrizio Frizzi, ha condiviso con il pubblico un momento particolarmente emozionante che celebra l’amore eterno tra padre e figlia. Carlotta Mantovan, il gesto emoziona i fan. In occasione del decimo compleanno della loro figlia Stella, avvenuto il 3 maggio, Carlotta ha postato su Instagram una foto che ha toccato profondamente i cuori dei suoi follower. Nell’immagine, Stella indossa un abito da principessa e danza con lo Sceriffo Woody, personaggio del film d’animazione “Toy Story” doppiato proprio da Fabrizio Frizzi. Carlotta Mantovan ha poi aggiunto una didascalia che ha emozionato tutti. ( Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva. ) L'articolo Carlotta Mantovan, la figlia Stella e il dolce dono in ricordo di Fabrizio: italiani in lacrime proviene da TvZap. 🔗Leggi su Tvzap.it

