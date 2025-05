Carife l’arte si fa fuoco | torna Fornaci Brancaterra s’Infiamma con la 13ª edizione

Dal 23 al 25 maggio, Carife si accende di creatività con la 13ª edizione di “Fornaci Brancaterra S’Infiamma”. Questa manifestazione internazionale, ideata dal Maestro ceramista Gaetano Branca, trasforma il borgo in un vivace crocevia di arte, fuoco e tradizione, promossa dall’azienda Fornaci Brancaterra per celebrare l'arte della ceramica e l'incontro tra artisti di tutto il mondo.

Dal 23 al 25 maggio, il borgo di Carife diventa crocevia di arte, fuoco e tradizione con la 13ª edizione di "Fornaci Brancaterra S'Infiamma", la manifestazione artistica internazionale ideata dal Maestro ceramista Gaetano Branca. Promossa dall'azienda Fornaci Brancaterra, l'iniziativa ospita.

