carcere più facile uscire che entrare

Eh sì, il problema in molti casi è proprio questo, la pena c’è ma non si vede nel senso che è virtuale. Perché? Semplice, anzi difficile da comprendere per il senso comune: la complessità del sistema giudiziario è tale che ci troviamo spesso di fronte a soggetti pluri denunciati, con condanne passate in giudicato, che però sono fuori e continuano a commettere reati. Spesso si consumano reati odiosi che non sono considerati gravi e consentono a ’onesti delinquenti’ di continuare il loro mestiere. Lo dicono i comuni cittadini, ma è anche l’opinione di chi se ne intende, per esempio il sindacato di polizia. Il Siulp, sindacato maggioritario della Polizia di Stato, sottolinea "l’impegno del Ministero dell’Interno per sanzionare meglio e in modo più efficace certi reati, ma vero nodo ancora una volta non viene affrontato: in Italia non c’è la certezza della pena". 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

