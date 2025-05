Carburanti al via le nuove accise | il diesel costerà di più e la benzina di meno

A partire dalla mezzanotte del 15 maggio, sono ufficialmente entrati in vigore i nuovi prezzi dei carburanti previsti dal decreto ministeriale congiunto dei ministeri dell’Economia e dell’Ambiente. Il provvedimento ha determinato una diminuzione di 1,50 centesimi di euro per litro dell’accisa sulla benzina e un aumento equivalente sull’accisa del gasolio impiegato come carburante. Questo intervento si inserisce in una più ampia strategia di riallineamento fiscale tra le due tipologie di combustibili, finalizzata a ridurre il divario storico tra la loro tassazione. Leggi anche: Luigi si ferma a fare benzina e viene ucciso sotto gli occhi dei passanti: l’orrore all’improvviso I nuovi valori delle accise. A seguito della variazione, l’ accisa sulla benzina è stata rideterminata in 71,34 euro per 1000 litri, mentre l’ accisa sul gasolio è salita a 63,24 euro per 1000 litri. 🔗Leggi su Thesocialpost.it

