Carabiniere si immerge nel torrente per estrarre donna dall’auto sommersa | scena da brividi

In un drammatico intervento a Trabia, un carabiniere ha affrontato il torrente in piena per salvare una donna intrappolata nella sua auto sommersa. Il maltempo ha devastato le strade, trasformandole in corsi d'acqua, mentre i soccorritori si attivavano prontamente per estrarla. Un momento di autentica apprensione che ha messo alla prova il coraggio e la determinazione delle forze dell'ordine.

Momenti di autentica apprensione ieri pomeriggio a Trabia, dove il maltempo ha trasformato le strade in fiumi impetuosi, sommergendo completamente un’automobile con una donna all’interno. Allertati dalla richiesta di soccorso, i carabinieri della stazione locale sono intervenuti immediatamente. Giunti sul posto, i militari hanno trovato il veicolo quasi completamente inghiottito dall’acqua piovana, con la conducente in evidente stato di panico. Senza esitare, uno dei due carabinieri si è tolto gli stivali, ha ripiegato l’uniforme e si è immerso nelle acque torbide, che gli arrivavano al petto, per raggiungere l’auto. Lì, con l’aiuto di un passante, ha spaccato il finestrino posteriore e ha estratto la donna, consegnandola incolume al collega rimasto in strada. La 48enne, visibilmente scossa ma illesa, è stata poi soccorsa dagli operatori del 118, che l’hanno visitata sul posto e le hanno prestato le prime cure. 🔗Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Carabiniere si immerge nel torrente per estrarre donna dall’auto sommersa: scena da brividi

Altre fonti ne stanno dando notizia

Carabinieri bonificano l’area del torrente Borbera a Borghetto dopo il decesso di un cane per avvelenamento

Lo riporta radiogold.it: STAZZANO – La Stazione Carabinieri Forestale di Stazzano ... è intervenuta per bonificare l’intera area lungo il torrente Borbera, in località Castel Ratti del Comune di Borghetto di ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Cpr di Ponte Galeria : Carabiniere donna violentata da un nigeriano

Emergenza Sicurezza al Cpr di Ponte Galeria: Abusi e Violazioni, il Nuovo Sindacato Carabinieri Solleva l'Allarme.