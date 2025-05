Caprarola al via il secondo ciclo di Occasioni farnesiane | quattro incontri tra storia arte e architettura al Palazzo Farnese

Ritorna al Palazzo Farnese di Caprarola l’appuntamento con Occasioni farnesiane, la rassegna di incontri pubblici dedicati alla valorizzazione delle più recenti ricerche sull’universo culturale dei Farnese. Il secondo ciclo, in programma da maggio a settembre 2025, prevede quattro conferenze a ingresso libero che offriranno al pubblico l’opportunità di approfondire temi di carattere storico, artistico, archivistico e architettonico, grazie all’intervento di studiosi ed esperti del settore. Il primo appuntamento è fissato per venerdì 30 maggio alle ore 17.00, con Concetta Damiani e Pierluigi Feliciati, che presenteranno il loro volume sulla complessa vicenda della dispersione degli archivi farnesiani tra Roma, Parma e Napoli. Sabato 7 giugno, sarà la volta della storica dell’arte Elisabetta Giffi, che analizzerà i ritratti di Annibal Caro custoditi nel Palazzo di Caprarola e in altri importanti contesti della famiglia Farnese. 🔗Leggi su Laprimapagina.it

