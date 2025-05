Capraro vince anche in Appello | Tentativo politico di farmi fuori

Orazio Capraro conquista una vittoria decisiva in appello: la Corte d’Appello di Roma ribalta la sentenza che lo dichiarava decaduto. Questo verdetto non solo conferma il suo ruolo di sindaco, ma segna anche un trionfo politico contro tentativi di emarginazione. Capraro parla di “liberazione” per lui e per la comunità.

Il verdetto è definitivo: Orazio Capraro resta sindaco. La Corte d'Appello di Roma ha ribaltato la sentenza del Tribunale di Cassino che lo aveva dichiarato decaduto dalla carica. Una vittoria legale, ma anche politica, che lo stesso Capraro non esita a definire "una liberazione, per me e per la.

