Capitale della cultura è iniziato il percorso verso il 2027

Pordenone si prepara a diventare Capitale della Cultura nel 2027, avviando un importante percorso di sviluppo culturale. L'Amministrazione è al lavoro per definire aspetti chiave e attuare azioni concrete, spaziando dalla struttura organizzativa alla governance, per valorizzare il patrimonio locale e coinvolgere la comunità in questa avventura culturale senza precedenti.

Faro puntato su Pordenone Capitale della cultura: l’attenzione e l’impegno dell’Amministrazione sono alti, molti sono infatti sono gli aspetti da definire e le azioni da concretizzare in questo percorso, già iniziato, verso il 2027, dalla struttura organizzativa alla governance, dalla. 🔗Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Capitale della cultura, è iniziato il percorso verso il 2027

