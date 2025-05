"Parte in salita e piuttosto ripida il vertice per la pace a Istanbul": esordisce così Daniele Capezzone nella sua rubrica "Occhio al caffè", la rassegna stampa politicamente scorrettissima di oggi. Non ci saranno né Putin né Lavrov né Trump. "Un'occasione mancata? Un momento - frena i pessimisti il direttore editoriale di Libero -. Biloslavo sul Giornale e Imarisio sul Corriere della Sera suggeriscono che in un quadro molto cupo c'è un margine di incertezza potrebbe esserci il colpo di scena finale". Trump in Medio Oriente: "Come dice il professor Sapelli s u Italia Oggi, l'obiettivo è quello di separare l'Arabia Saudita dalla charme offensive cinese. Trump ha incontrato anche il jihadista al potere in Siria. A noi Donald sta simpatico ma la scena è stata tragicomica: stringe la mano all'ex tagliagole e dice 'è un bel uomo, ha un passato forte'. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Capezzone, "cosa spunta sulla stessa pagina di Repubblica". Sinistra allo sbando