Le ultime sul big match dell’Olimpico valevole per la 37esima giornata di Serie A e in programma domenica sera alle 20.45 Saltano la sfida tra Roma e Milan di scena, come altre nove partite della 37esima giornata di Serie A, domenica sera all’Olimpico alle 20.45. È appena arrivato l’annuncio ufficiale attraverso i social. Caos totale e comunicato UFFICIALE: saltano Roma-Milan (LaPresse) – Calciomercato.it Il tifo organizzato rossonero non ci sarà all’Olimpico domenica sera. Attraverso una storia Instagram, la Curva Sud ha annunciato che non farà ritorno nella Capitale per seguire e appoggiare la squadra di Conceicao nel match contro i giallorossi di Ranieri. Gli ultrà milanisti hanno preso questa decisione come segno di protesta per il ko in finale di Coppa Italia col Bologna e, più in generale, a seguito di un’annata che definire fallimentare forse è poco. 🔗Leggi su Calciomercato.it

