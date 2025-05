Caos per Inter e Napoli | ecco quando giocano la 38ª giornata

A pochi giorni dal termine del campionato, la Lega Serie A non ha calendarizzato l’ultima giornata: ecco quando giocheranno Inter e Napoli È caos assoluto per la 38ª giornata di Serie A, con la Lega che ancora non è riuscita a programmare il turno e indicare data e orari delle partite. Ci sono diverse combinazioni ed esigenze che andranno rispettate. Innanzitutto, la possibilità che si giochi uno spareggio tra Inter e Napoli per assegnare lo Scudetto, mette in condizione la Lega ad anticipare l’ultimo turno di campionato. Il motivo? La finale di Champions League. La squadra di Simone Inzaghi vuole avere come garanzia un minimo di giorni di riposo prima dell’ultimo atto contro il PSG da disputare a Monaco di Baviera. Quando giocano Napoli-Cagliari e Como-Inter. La Gazzetta dello Sport prova a fare chiarezza, anche se il discorso è davvero intricato e pieno di scenari. 🔗Leggi su Spazionapoli.it

