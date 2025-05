Caos movida all' Umbertino vertice in Prefettura | Allo studio luoghi alternativi in cui far confluire i giovani

Il Sindaco ha presieduto oggi in Prefettura una riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, focalizzandosi sulla movida nel quartiere Umbertino. Si stanno valutando soluzioni innovative per attrarre i giovani in altre aree del lungomare, diluendo così la folla e migliorando la vivibilità della zona.

Allo studio ci sono soluzioni per rendere più appetibile ai giovani un'area più ampia del lungomare, in modo da diluire la concentrazione nella zona Umbertina. Sono queste le intenzioni emerse, questa mattina in Prefettura, durante la riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. Il sindaco. 🔗Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Caos movida all'Umbertino, vertice in Prefettura: "Allo studio luoghi alternativi in cui far confluire i giovani"

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Caos movida all'Umbertino, vertice in Prefettura: "Allo studio luoghi alternativi in cui far confluire i giovani"

Come scrive baritoday.it: Questa mattina il sindaco di Bari, Vito Leccese, e il prefetto Franscesco Russo, hanno incontrato i rappresentanti delle forze dell'ordine per vagliare le possibili soluzioni al problema. Le istituzio ...

Movida: rischio caos, il prefetto: «I controlli ci sono

Si legge su quotidianodipuglia.it: «Siamo molto attenti alle problematiche della vita della città, a volte eccessiva a causa del grande afflusso di persone in determinate zone. Ci stiamo occupando del problema ...

Movida, dopo la folla di ragazzi all’Umbertino il piano B del Comune: zone pedonali sul lungomare

Lo riporta bari.repubblica.it: Il sindaco Leccese ha stemperato i toni in un post pubblicato sui social anche a seguito delle polemiche in maggioranza. Al momento si ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

HAVEN: NUOVO STUDIO DI SVILUPPO A LAVORO SU UNA NUOVA IP PLAYSTATION

Sony Interactive Entertainment investe in un nuovo studio e nel suo progetto in corso Jade Raymond, fondatrice di Ubisoft Toronto e Motive Studios e una delle forze creative alla base della serie di successo Assassin's Creed, ha annunciato la fondazione di Haven Entertainment Studios Inc.