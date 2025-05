Caos in corso Tacito a Terni andata e ritorno | minacce al supermercato denuncia e ancora parapiglia

Oggi, giovedì 15 maggio, il centro di Terni è stato teatro di attimi di panico e tensione. Un giovane è stato bloccato dagli agenti della polizia locale e dai carabinieri in corso Tacito, nei pressi di un noto supermercato, dopo aver lanciato minacce. Le cause dell’accaduto sono ancora in fase di accertamento.

