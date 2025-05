Cantine Aperte 2025 - Cantina Pizzolato

Ti aspettiamo per un’esperienza indimenticabile tra vigneti e sorsi prelibati. Scopri la nostra cantina, assapora i vini biologici e lasciati coinvolgere dalle storie che rendono ogni calice speciale. Non perdere l’occasione di festeggiare la passione per il vino insieme a noi, in una giornata di festa e convivialità!

Apriamo le porte della nostra cantina! Unisciti a noi per Cantine Aperte 2025, dove il gusto incontra il divertimento. Non si tratta solo di una degustazione, ma di un viaggio unico alla scoperta delle storie e della passione che si nascondono dietro ogni bottiglia di vino biologico.

