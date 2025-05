“Cantate la stessa ninna nanna e vostro figlio dormirà subito” | il trucco di una madre e la spiegazione dell’esperta

Far addormentare un neonato è una sfida per molti genitori, ma una madre ha scoperto un trucco efficace: una ninna nanna ripetuta. Grazie a un podcast, ha condiviso la sua esperienza e gli esperti corroborano la teoria: la musica ripetitiva non solo ristabilisce la routine, ma calma anche il sistema nervoso del bambino, rendendo il momento della nanna più sereno.

Far ascoltare ogni sera la stessa canzone al proprio neonato può aiutarlo ad addormentarsi più facilmente. A confermarlo è l'esperienza di una mamma che ha raccontato il suo metodo in un podcast e gli esperti concordano: la ripetizione musicale calma il sistema nervoso e crea una routine rassicurante che porta benefici anche agli stessi genitori. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - “Cantate la stessa ninna nanna e vostro figlio dormirà subito”: il trucco di una madre e la spiegazione dell’esperta

