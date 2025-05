Canoa Club Ferrara trionfa ai Campionati Italiani di Canoa Maratona a Firenze

Il Canoa Club Ferrara conquista il podio ai Campionati Italiani di Canoa Maratona a Firenze, trionfando con 5 titoli, 4 argenti e 2 bronzi. Nelle acque dell'Arno, 20 atleti hanno dimostrato abilità e determinazione, disputando emozionanti gare su barche singole e doppie. Un grande successo per il club emiliano!

Sabato e domenica scorsi a Firenze sulle acque dell’ Arno si sono svolti i Campionati Italiani di Canoa Maratona e il Canoa Club Ferrara, con una compagine di 20 atleti, torna dalla Toscana con ben cinque titoli italiani, quattro argenti e due bronzi. In acqua barche singole e doppie su un anello di 3,6 km con un trasbordo, da percorrere di corsa con la canoa al seguito, di 90mt il tutto da ripetere più volte in base alla categoria di appartenenza. Una gara dalle lunghe distanze che mette a dura prova la resistenza dei canoisti. Cinque i titoli italiani conquistati: in barca singola diventano campionesse italiane nelle rispettive categorie Pola Dianatie Giada Petroccia, mentre Saif Eddine Gasmi si conferma campione italiano di Paracanoa. In barca doppia il titolo di campionesse italiane va agli equipaggi formati da Pola Dianati e Ines Ged in C2 e Giada Petroccia e Elena Celtini in K2 B3. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Canoa Club Ferrara trionfa ai Campionati Italiani di Canoa Maratona a Firenze

