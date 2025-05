Cannes Théo Navarro-Mussy fuori dal red carpet per accuse di violenza sessuale

Il Festival di Cannes vive un momento di forte tensione dopo l'esclusione di Théo Navarro-Mussy, attore francese, dalla presentazione di 'Dossier 137'. Accusato di violenze sessuali, fisiche e psicologiche, Navarro-Mussy non calcherà il red carpet, segnando una scelta senza precedenti nell'ambito di un evento prestigioso come il cinema internazionale.

(Adnkronos) – Il Festival di Cannes è stato scosso da una decisione senza precedenti: Théo Navarro-Mussy, attore francese con un ruolo secondario nel film 'Dossier 137' di Dominik Moll, è stato escluso dalla presentazione ufficiale dell’opera a causa di accuse di violenze sessuali, fisiche e psicologiche. La decisione, confermata oggi dal Festival e anticipata da Télérama, . L'articolo Cannes, Théo Navarro-Mussy fuori dal red carpet per accuse di violenza sessuale proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”. 🔗Leggi su Webmagazine24.it © Webmagazine24.it - Cannes, Théo Navarro-Mussy fuori dal red carpet per accuse di violenza sessuale

Potrebbe interessarti su Zazoom

Cannes 2024 - il ritorno di Demi Moore con il body-horror 'The Substance'

Spettacoli - "Non è stato semplice, ma la vulnerabilità era necessaria per raccontare la storia in questo modo".