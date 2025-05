Cannes Longoria Binoche Rohrwacher alla Women of Worth Dinner

Alcune delle donne più influenti del cinema e della cultura, tra cui Eva Longoria, Juliette Binoche e Alba Rohrwacher, si sono riunite a Cannes per la "Women of Worth Dinner". L’evento, sponsorizzato da L'Oréal Paris, celebra il riconoscimento e l'empowerment femminile in occasione del 78° Festival del Cinema di Cannes.

Cannes, 15 mag. (askanews) - Eva Longoria, Juliette Binoche, Leila Slimani, Rebecca Patricia Armstrong, Andie MacDowell, l'italiana Alba Rohrwacher, sono solo alcune delle ospiti che hanno partecipato alla "Women of Worth Dinner", la cena organizzata da L'Oréal Paris in concomitanza con il 78esimo Festival di Cannes per "celebrare l'emancipazione delle donne". Il brand, partner di lunga data della kermesse, vuole promuovere la parità di genere e l'uguaglianza anche nel cinema e Viola Davis, ambasciatrice del marchio, presiede il premio Lights on Women's Worth dedicato alle registe emergenti. La cena di gala, vuole anche celebrare i 20 anni di collaborazione di Eva Longoria e i 40 anni di Andie MacDowell con L'Oréal. Le due attrici hanno incantato cambiandosi d'abito dopo la passerella per "Mission Impossible 8". 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cannes, Longoria, Binoche, Rohrwacher alla "Women of Worth Dinner"

