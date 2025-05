Cannes Cruise e Berry tra acrobazie hollywoodiane e regole fashion

Il 78° Festival di Cannes si è inaugurato tra glamour e polemiche, con Tom Cruise e il suo attesissimo "Mission Impossible" che brillano sul red carpet, mentre le nuove regole sul dress code hanno già causato disguidi, coinvolgendo star come Halle Berry. Un evento di contrasti, dove il cinema e la moda si intrecciano in perfetta armonia.

Il 78° Festival di Cannes si è aperto tra luci e ombre: da un lato l’atteso ritorno di Tom Cruise con Mission Impossible, dall’altro le nuove rigide regole sul dress code che hanno già fatto vittime illustri come Halle Berry. Tom Cruise: stile sobrio e dubbi sul futuro di Ethan Hunt. Era uno degli appuntamenti più attesi della kermesse francese, eppure l’arrivo di Tom Cruise sul tappeto rosso ha lasciato alcuni spettatori con l’amaro in bocca. L’attore hollywoodiano ha scelto un ingresso low profile, con i suoi iconici occhiali da sole, per presentare “Mission: Impossible – The Final Reckoning”, ottavo capitolo della saga diretta da Christopher McQuarrie. https:www.ilfogliettone.itwp-contentuploads202505Cannes-Tom-Cruise-accende-il-red-carpet-con-Mission-Impossible-820250514video19523356.mp4 Presentato Fuori Concorso, il film ha portato sul tappeto rosso l’intero cast, accompagnato da musicisti che hanno eseguito le celebri melodie della serie. 🔗Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Cannes, Cruise e Berry tra acrobazie hollywoodiane e regole fashion

Le notizie più recenti da fonti esterne

Cannes, Halle Berry vittima del dress code: "Ho cambiato abito"

Lo riporta msn.com: L'attrice ha optato per un abito lineare, lungo, con spacchi laterali, di color bianco e nero. Decisamente più provocante il vestito scelto per il red carpet di “Mission Impossible: The Final Reckonin ...

Il nuovo stunt di Tom Cruise: appeso a testa in giù a un elicottero in volo. Ecco come nasce la sua acrobazia «impossibile»

msn.com scrive: Tom Cruise è apparso a sorpresa al Festival di Cannes durante un workshop per creator di TikTok, dove ha presentato in anteprima alcune acrobazie “mai realizzate” nel film «Mission Impossible – The Fi ...

Cannes, la “Mission” di Tom Cruise: “Non accetto no, sono imperfetto ma sfido ancora la vita”

Riporta msn.com: Grande attesa per lo spettacolare arrivo del divo, che non incontrerà la stampa ma farà solo il tappeto rosso con il cast ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Cannes 2024 - il ritorno di Demi Moore con il body-horror 'The Substance'

Spettacoli - "Non è stato semplice, ma la vulnerabilità era necessaria per raccontare la storia in questo modo".