Cannes 78, photocall: i protagonisti della terza giornata Cécile de France ha sfilato in casa davanti ai fotografi a Cannes 78 per presentare Dalloway, il film in cui recita al fianco di Freya Mavor e Anna Mouglalis, dirette da Yann Gozlan. Ospiti della mattina alla kermesse anche il cast di Two Prosecutors e di I huvudet på Bo. Ecco le immagini di seguito: 1 di 14 Dalloway - Ce?cile de France - Cannes 78 - Foto di Luigi De Pompeis © Cinefilos.it Two Prosecutors - Aleksandr Kuznetsov, Sergei Loznitsa, Aleksandr Filippenko and Vytautas Kaniusonis - Cannes 78 - Foto di Luigi De Pompeis © Cinefilos.it I huvudet på Bo - Mattias Nohrborg e Jon Asp - Cannes 78 - Foto di Luigi De Pompeis © Cinefilos.it I huvudet på Bo - Pia Degermark - Cannes 78 - Foto di Luigi De Pompeis © Cinefilos.it I huvudet på Bo - Mattias Nohrborg, Pia Degemark e Jon Asp - Cannes 78 - Foto di Luigi De Pompeis © Cinefilos. 🔗Leggi su Cinefilos.it