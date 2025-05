Cannes 2025 | Christopher McQuarrie alla masterclass parla della scena più spericolate del nuovo Mission Impossible

Cannes 2025 si apre con una rivelazione esplosiva: durante la masterclass, Christopher McQuarrie svela i retroscena della scena più audace del nuovo "Mission Impossible". Un momento che promette di lasciare il pubblico senza fiato, con la partecipazione speciale di cast e produttori, pronta a catturare l'attenzione di cinefili e appassionati.

La nuova edizione di Cannes inizia con il botto grazie a rivelazioni sorprendenti sull'ultimo film di Mission Impossible. Durante la masterclass del regista Christopher McQuarrie, è stato svelato uno dei momenti più scioccanti e pericolosi del nuovo capitolo del franchise. Presenti anche lo stesso Cruise e il pubblico internazionale, l'incontro si è trasformato in un intenso racconto dietro le quinte, rivelando la dedizione assoluta dell'attore e il coraggio che lo spinge a superare ogni limite fisico e mentale per offrire realismo e adrenalina pura sul grande schermo. La scena in questione vede Tom Cruise ai comandi di un biplano in volo a oltre 10.000 piedi sopra l'Africa, completamente da solo. Niente controfigure, nessun cameraman. È lui a gestire ogni aspetto tecnico. Orienta l'aereo per regolare l'illuminazione naturale e controlla manualmente la messa a fuoco.

