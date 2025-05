cannes 2025 attore escluso dal red carpet dopo accuse di violenza sessuale

Il Festival di Cannes ha impedito all’attore francese Théo Navarro-Mussy di partecipare alla première del film in concorso ‘Caso 137’, in cui interpreta un ruolo secondario, dopo che tre sue ex partner lo hanno accusato di stupro. Si tratta del primo caso di questo tipo per il Festival nell’era del #MeToo. Il direttore della kermesse Thierry Fremaux ha confermato la notizia alla rivista francese Télérama. Le accuse e il caso. Le accuse nei confronti di Théo Navarro-Mussy sono riferite a fatti avvenuti nel 2018, 2019 e 2020. Il caso, riporta Abc News, è stato archiviato il mese scorso per insufficienza di prove, ma secondo Télérama le tre donne intendono fare appello. “È proprio perché c’è un appello in corso, e dunque l’indagine è ancora attiva, che il caso non è chiuso”, ha dichiarato Frémaux. 🔗Leggi su Lapresse.it

