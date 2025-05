Cancellare via Nazionale? Rampelli alle sinistre | Il Ventennio non c’entra studiate

Ossessione ideologica, censura woke, insipienza. E ignoranza della storia L’ultima trovata della sinistra capitolina è da ridere se non venisse da piangere. In tema di toponomastica, terreno particolarmente caro alle sentinelle rosse quando si tratta di bianchettare nomi o eventi storici sgraditi, arriva la proposta esilarante di cancellare via Nazionale, una delle arterie più importanti e simboliche della Capitale, per trasformarla in via della Costituzione. A evocare il totem della suprema Carta non si sbaglia mai. Se poi può servire per eliminare una ‘pericolosissima’ traccia di patriottismo, sovranismo, post-fascismo è perfetto. Via Nazionale, l’ultima follia delle sentinelle rosse. La genialata è arrivata in Aula Giulio Cesare dai consiglieri di Roma Futura, che sostiene la maggioranza di centrosinistra che guida il Campidoglio. 🔗Leggi su Secoloditalia.it

