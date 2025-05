Campi Flegrei il ministro Lollobrigida | Se la situazione non va bene bisogna trovare delle soluzioni

Il ministro Lollobrigida interviene sulla questione Campi Flegrei, sottolineando l'importanza di affrontare le problematiche in modo collaborativo. "Se la situazione non va bene, è fondamentale trovare soluzioni efficaci", afferma, evidenziando l'impegno del governo nel lavorare a stretto contatto con enti locali e istituzioni per garantire la sicurezza dell'area e dei suoi abitanti.

"Stato di emergenza nazionale per i Campi Flegrei? Noi dobbiamo cercare soluzioni. In Consiglio dei Ministri l'area è particolarmente serena, lavoriamo in squadra, lavoriamo insieme alle amministrazioni locali, alle istituzioni, alle regioni, per migliorare la situazione. Se la situazione non va.

Campi Flegrei, Lollobrigida "Se cose non vanno bene serve soluzione”

Da msn.com: NAPOLI (ITALPRESS) - “Stato di emergenza ai Campi Flegrei? Se la situazione non va bene bisogna trovare una soluzione. La si cerca insieme, però dire che le cose possono restare come sono credo sia in ...

Campi Flegrei, cosa significa la dichiarazione dello stato di emergenza e cosa cambia

fanpage.it scrive: Dopo la forte scossa di magnitudo 4.4 e il conseguente sciame sismico, il ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci ha richiesto lo stato di emergenza ...

Campi Flegrei, il ministro Musumeci: “Stato di emergenza per velocizzare procedure in atto”

Si legge su ilfattoquotidiano.it: Intanto le verifiche messe in atto dall’Anas su diverse strade statali non hanno segnalato anomalie o danni strutturali. La circolazione ferroviaria sulla linea dell’alta velocità Roma-Napoli, che era ...

Napoli: Terremoto Oggi 20 Dicembre Campi Flegrei Due Scosse avvertite nella notte

Due nuove scosse di terremoto sono state registrate dalll'Osservatorio Vesuviano nella notte del 20 dicembre nella zona dei Campi Flegrei.