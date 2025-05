Camorra confiscati beni per 3 milioni a ex luogotenente del clan Fabbrocino

La Direzione Investigativa Antimafia di Napoli ha confiscato beni per un valore di tre milioni di euro ad Antonio Giugliano, noto come ‘O savariello’, ex luogotenente del clan Fabbrocino. Questa operazione sottolinea l'impegno nella lotta contro la criminalità organizzata nell'area vesuviana, colpendo i patrimoni illeciti legati alla camorra.

Beni per un valore complessivo di tre milioni di euro sono stati confiscati dalla Direzione Investigativa Antimafia di Napoli ad Antonio Giugliano, conosciuto negli ambienti criminali come 'O savariello, figura di spicco della camorra dell'area vesuviana e già luogotenente del clan Fabbrocino.

