Camminata urbana La città utopica

Unisciti a noi per una camminata urbana nella zona di Sorgane, dove il "progetto Sorgane", guidato da Giovanni Michelucci, prende vita. Attraverso le testimonianze degli abitanti e l’arte di Marina Arienzale, scopriremo come socialità e integrazione possano trasformare un luogo in una vera e propria città utopica.

Camminata nella zona di Sorgane. La camminata svela l’impulso che ha generato il "progetto Sorgane" coordinato da Giovanni Michelucci all’insegna di socialità e integrazione. La narrazione è scandita dai contributi degli abitanti del quartiere incontrati insieme alle artiste Marina Arienzale. 🔗Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Camminata urbana "La città utopica"

