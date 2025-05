Camion travolge un monopattino elettrico a Rho e lo trascina per 10 metri | morto 62enne

Tragedia a Rho, vicino Milano, dove un camion ha travolto un 62enne in monopattino elettrico, trascinandolo per 10 metri. L'uomo, purtroppo, ha perso la vita nell'incidente. L'evento solleva interrogativi sulla sicurezza delle strade e dei mezzi di trasporto alternativi. Continua a leggere per ulteriori dettagli sulla dinamica e le conseguenze di questo tragico incidente.

Un 62enne è stato travolto da un camion a Rho (Milano) mentre circolava su un monopattino elettrico. L'uomo sarebbe stato trascinato per diversi metri. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Camion travolge un monopattino elettrico a Rho e lo trascina per 10 metri: morto 62enne

