Camera dei Deputati attiva la piattaforma per le petizioni on line

Roma, 15 maggio – La Camera dei Deputati lancia una nuova piattaforma online per la presentazione di petizioni, in seguito all'approvazione del parere della Giunta per il Regolamento. Questo strumento mira a facilitare il coinvolgimento dei cittadini nella vita politica, permettendo di esprimere le proprie istanze in modo semplice e diretto.

ROMA – Da oggi, giovedì 15 maggio, in applicazione del parere approvato lo scorso 19 febbraio dalla Giunta per il Regolamento, presieduta dal Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, è possibile presentare petizioni anche attraverso una piattaforma on line dedicata, disponibile sul sito ( https:www.camera.itleg19468?idLegislatura=19 ), con accesso mediante credenziali SPID o carta d’identità elettronica. Attraverso la piattaforma i cittadini italiani possono inviare alla Camera una petizione, nonché consultare quelle già presentate e sottoscriverle. La possibilità di presentare le petizioni anche on line, rendendo più agevole l’esercizio di questo diritto previsto dalla Costituzione, favorisce la comunicazione dei cittadini con l’Istituzione parlamentare. L'articolo Camera dei Deputati, attiva la piattaforma per le petizioni on line L'Opinionista. 🔗Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Camera dei Deputati, attiva la piattaforma per le petizioni on line

