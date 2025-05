Cambio imprevisto in Rai 3 | Un posto al sole in onda dopo la rapida vittoria di Sinner

Oggi la programmazione di Rai 3 ha subito un'improvvisa modifica: Un posto al sole andrà in onda dopo la vittoria di Jannik Sinner su Casper Ruud. La notizia ha colto di sorpresa molti telespettatori, inizialmente informati di un cambio di palinsesto che escludeva la storica soap opera. Scopriamo tutti i dettagli di questa svolta inattesa.

La programmazione televisiva di oggi ha registrato un cambiamento inaspettato, lasciando confuse decine di telespettatori. In origine era previsto che Un posto al sole non andasse in onda questo giovedì 15 maggio, cessionando lo spazio al match di tennis previsto tra Jannik Sinner e Casper Ruud, valido per i quarti di finale degli Internazionali BNL . L'articolo Cambio imprevisto in Rai 3: Un posto al sole in onda dopo la rapida vittoria di Sinner è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Cambio imprevisto in Rai 3: Un posto al sole in onda dopo la rapida vittoria di Sinner

