Calvarese demolisce l’arbitraggio della finale | Beukema-Gabbia? Rosso mancato!

Gianpaolo Calvarese, ex arbitro, ha attaccato senza mezzi termini l’operato di Mariani nella finale di Milan-Bologna, evidenziando gravissimi errori arbitrali, tra cui un clamoroso rosso mancato per Beukema. Le sue parole, pubblicate su Tuttosport, hanno acceso un acceso dibattito sul valore delle decisioni arbitrali in match così cruciali.

Gianpaolo Calvarese, ex arbitro, dalle colonne di Tuttosport ha letteralmente demolito la direzione di gara di Mariani in Milan-Bologna 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calvarese demolisce l’arbitraggio della finale: “Beukema-Gabbia? Rosso mancato!”

