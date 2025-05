Calendario Serie B 2024 2025 | date orari partite risultati classifica

Scopri il calendario della Serie B 2024/2025: date, orari delle partite, risultati e classifica in tempo reale. Segui il torneo cadetto giorno dopo giorno e resta aggiornato su tutte le emozioni del campionato, con il programma completo delle sfide, dopo il sorteggio tenutosi a La Spezia il 10 luglio scorso.

Tutte le informazioni sul torneo cadetto e il programma giornata per giornata: Calendario Serie B 20242025 La Serie B 20242025 ha preso forma con il sorteggio del calendario del campionato, che è stato effettuato mercoledì 10 luglio nella cornice di Piazza Europa, a La Spezia, a partire dalle ore 19.00. Calendario Serie B 20242025: ancora .

