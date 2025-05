Calendario scolastico 2025 26 | quando inizia la scuola a settembre Le date per regione AGGIORNATO con Marche

Scopri le date di inizio della scuola per il calendario scolastico 2025/26, aggiornato con le informazioni specifiche per regione, comprese le Marche. Mentre si avvicina la conclusione dell'anno scolastico 2024/25, le Regioni stanno pubblicando le delibere relative alle nuove date. Preparati per il nuovo anno scolastico!

Quando inizia la scuola a settembre? Manca ancora qualche settimana alla fine delle lezioni dell'anno scolastico 202425. Le Regioni pubblicano le delibere dei calendari del prossimo anno scolastico 202526. L'articolo Calendario scolastico 202526: quando inizia la scuola a settembre. Le date per regione AGGIORNATO con Marche . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

Marche, varato il nuovo calendario scolastico 2025/'26: a scuola dal 15 settembre al 6 giugno tra ponti e festività

Riporta msn.com: Le lezioni scolastiche sono ormai quasi agli sgoccioli e la Regione Marche ha già varato il calendario del prossimo anno scolastico. Si ...

Calendario scolastico Marche 2025/2026, si riparte il 15 settembre

Secondo orizzontescuola.it: La Regione Marche ha approvato il calendario scolastico 2025/2026: le lezioni nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado inizieranno il 15 settembre 2025 e termineranno il 6 giugno 20 ...

Calendario scolastico 2025/26, in Lombardia avvio lezioni il 12 settembre e termine l’8 giugno

tecnicadellascuola.it scrive: Per l’anno scolastico 2025/2026, la Giunta della regione Lombardia ha confermato il Calendario Scolastico Regionale di carattere permanente, approvato con DGR n. 3318 del 18 aprile 2012: data di avvio ...

