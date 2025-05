Caldo da record a giugno in queste zone le temperature saranno altissime

Giugno si apre con un caldo da record in molte zone, con temperature incredibilmente elevate. Dopo un maggio caratterizzato da repentini cambiamenti meteorologici, ci attendono settimane di caldo intenso. Prepariamoci a vivere un'estate anticipata, con importanti evoluzioni nel clima che promettono di sorprendere!

Arrivano importanti e clamorosi cambiamenti riguardo il meteo. Nelle prossime settimane è in arrivo un caldo a dir poco incredibile. Negli ultimi giorni abbiamo visto come questo mese di Maggio abbia vissuto costanti alti e bassi per quel che riguarda il meteo, giornate di caldo afoso e rovente unite a giornate di pioggia e tempesta,.

