Calciomercato Torino Caprile sempre più nel mirino | pronta l’offerta al Napoli cosa filtra sul futuro

Il calciomercato del Torino si fa sempre più intenso, con Elia Caprile, attuale portiere in prestito al Cagliari e di proprietà del Napoli, nel mirino. I granata sono pronti a formulare un'offerta ai partenopei per rilevare il giovane estremo difensore, in vista della sostituzione di Vanja Milinkovic. Ecco le ultime novità sul suo futuro.

Le ultime sul futuro di Elia Caprile, portiere in prestito al Cagliari e di proprietà del Napoli, nel mirino del Torino. I dettagli Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, il Torino vorrebbe fare sul serio per Elia Caprile. I granata dovranno infatti sostituire Vanja Milinkovic Savic, nel mirino delle big di Premier League. Per . 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Torino, Caprile sempre più nel mirino: pronta l’offerta al Napoli, cosa filtra sul futuro

