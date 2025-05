Calciomercato Roma | il ritorno indesiderato? di Tammy Abraham e lo scenario Nottingham

Il calciomercato della Roma si riaccende con il ritorno inaspettato di Tammy Abraham, che riporta alla mente situazioni complicate. Un'eredità pesante, quella dell'ex Dzeko, che potrebbe trasformarsi in un dilemma per la società giallorossa. Con lo scenario Nottingham che si profila all'orizzonte, Trigoria si prepara a gestire una situazione tutt'altro che semplice.

A Trigoria qualcuno le sta già rispolverando, quelle valigie ingombranti e familiari: sì, perché il ritorno di Tammy Abraham è più che mai realtà . O forse sarebbe meglio dire: un problema. E mica piccolo. Doveva essere l’erede di Dzeko, il simbolo di una Roma internazionale, moderna, affamata. E invece, dopo il primo anno da urlo e la coppa al cielo a Tirana, il nostro Tammy si è trasformato in un rebus inesplicabile, un paradosso ambulante, un attaccante senza gol. Il tempo e la pazienza si sono esauriti, e quando in estate è partito in prestito al Milan nello scambio con Saelemaekers, in molti hanno pensato: “Finalmente una soluzione intelligente per entrambi”. Ma, come spesso accade nel mondo romanista, le previsioni restano un concetto teorico. Già , perché oggi lo scambio appare sfumato come una promessa elettorale a primavera: Saelemaekers, dopo qualche sprazzo utile, non verrà riscattato dalla Roma. 🔗Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Calciomercato Roma: il ritorno (indesiderato?) di Tammy Abraham e lo scenario Nottingham

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Calciomercato Roma, ritorno clamoroso dopo un solo anno

Secondo asromalive.it: Calciomercato Roma, in estate potrebbe essere vera rivoluzioni. E si profila un ritorno clamoroso dopo un solo anno. Ecco lo scenario ...

Calciomercato Roma News/ Operazione in chiusura per un giovane talento Usa, dall’Atletico il terzino destro!

Segnala ilsussidiario.net: Il calciomercato Roma si divide tra colpi in prospettiva come Brian Gutiérrez e giocatori in cerca di riscatto e titolarità, Nahuel Molina su tutti ...

Calciomercato Roma, ritorno in campo e firma: dietrofront Friedkin

Secondo asromalive.it: Come riferito dal portale inglese ‘ Footballinsider247.com ‘, l’attaccante inglese Dominic Calvert-Lewin, già nel mirino della Roma sia per il suo status di free agent sia per essere un giocatore dell ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Covid-19, 19.749 nuovi casi e 376 vittime : Ritorno a normalità in 7-15 mesi

Sono 19.749 i nuovi casi di Coronavirus in Italia, 6mila in più in 24 ore, 3.101.093 da inizio pandemia.