Il Napoli ci prova con tutte le sue forze: ecco il colpo per mettere fuori dai giochi Inter e Juventus La stagione è ancora in corso, ma il calciomercato non si ferma mai. Soprattutto considerando che il Napoli avrà la Champions League da disputare l’anno prossimo. E bisogna rinforzare la rosa, con colpi mirati per ogni reparto. In queste ore si parla molto di Kevin De Bruyne, un acquisto che permetterebbe di infiammare la piazza, vendere abbonamenti, biglietti allo stadio e tanto merchandising. È un campione assoluto, forse uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. Può certamente dare una mano ad alzare il livello qualitativo della rosa. E anche la sua esperienza può far comodo a tutto lo spogliatoio. Il suo stipendio potrebbe essere un ostacolo. De Laurentiis e Manna lavorano per offrire un bonus alla firma del contratto biennale proposto, ma ora spetta al giocatore belga decidere se accettare o meno l’avventura partenopea. 🔗Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Calciomercato Napoli, blitz di Manna: offerta raddoppiata, c’è l’assalto