Calciomercato Milan quale futuro per Abraham? Le ultimissime sulla permanenza dell’inglese

Tammy Abraham è al centro delle speculazioni del calciomercato Milan. Le ultime dichiarazioni di Orazio Accomando, giornalista di DAZN, alimentano il dibattito sulla permanenza dell'attaccante inglese in rossonero. Scopriamo insieme le prospettive e le possibilità per Abraham in vista della prossima stagione.

Calciomercato Milan, quale futuro per Tammy Abraham? Le ultimissime sulla permanenza dell’attaccante inglese in rossonero Sul proprio profilo X, Orazio Accomando, giornalista di DAZN, ha condiviso alcune riflessioni sul futuro di Tammy Abraham in relazione al calciomercato estivo del Milan. LE ULTIME – «Al momento, nessuna fumata bianca sullo scambio Saelemaekers-Abraham con la Roma. I due club avevano accordo . 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Milan, quale futuro per Abraham? Le ultimissime sulla permanenza dell’inglese

Cosa riportano altre fonti

Abraham Milan, destinazione a sorpresa? Tifosi spiazzati: può andare all’estero. Segui le ultimissime sul club rossonero

Si legge su milannews24.com: Abraham Milan, destinazione a sorpresa? Tifosi spiazzati: può andare all’estero. Segui le ultimissime sul club rossonero Secondo il quotidiano Takvim, il Fenerbahçe è interessato a Tammy Abraham, cent ...

Milan, già tre cessioni sicure in estate. Mega offerta in arrivo per Reijnders

Secondo msn.com: Aria di rivoluzione per il club rossonero in estate: tanti giocatori sono a rischio, e diversi rinnovi sono al momento in stallo ...

Abraham lascia il Milan e la Serie A: la destinazione

Scrive calcionow.it: Tammy Abraham sembrava destinato a vestire la maglia rossonera anche nella prossima stagione, ma invece così non sarà.

