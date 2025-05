Calciomercato Milan che sorpresa | torna Saelemaekers! Schira rivela che …

Il calciomercato del Milan riserva una sorpresa con il ritorno di Alexis Saelemaekers, che ha concluso il suo prestito nella Capitale. Secondo quanto rivelato da Nicolò Schira, il giovane esterno tornerà a disposizione di Stefano Pioli. Scopriamo i dettagli di questa interessante operazione di mercato e le aspettative per la prossima stagione.

Alexis Saelemaekers tornerà al Milan per fine prestito dopo l'anno trascorso nella Capitale. Ecco cosa ha detto Nicolò Schira 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, che sorpresa: torna Saelemaekers! Schira rivela che …

Calciomercato Milan, notizia a sorpresa: non è intoccabile! Con la giusta offerta può partire

Come scrive milannews24.com: Per il Milan, nel corso del prossimo calciomercato estivo, nemmeno Santiago Gimenez sarà incedibile. Nonostante l’investimento da 35 milioni di euro, il messicano, non è considerato intoccabile. A ...

Calciomercato Milan, colpo a sorpresa in attacco: spunta un nome inatteso

Si legge su msn.com: Il Milan valuta un nome completamente nuovo per rinforzare l’attacco: occhio a un possibile colpo di calciomercato a sorpresa ...

Affare non più certo, svolta a sorpresa: il Milan rischia di perdere 10 milioni

Come scrive msn.com: Affare non più certo, svolta a sorpresa: il Milan rischia di perdere 10 milioni. Le ultime voci di mercato svelano il retroscena. Dopo la conquista della finale di Coppa Italia, in casa Milan torna d’ ...

