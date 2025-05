Calciomercato Juventus l’attaccante nel mirino per giugno potrebbe sbarcare in Turchia! Clamoroso scenario

La Juventus è al centro di un clamoroso scenario di calciomercato. Nel mirino per giugno, l'attaccante Victor Osimhen potrebbe approdare in Turchia, con il Fenerbahce in prima fila per accaparrarselo. Le ultime rumor avanzano questa intrigante possibilità, rivelando nuove strategie della Vecchia Signora in vista della prossima sessione estiva.

Calciomercato Juventus, l’attaccante nel mirino per giugno potrebbe sbarcare in Turchia! Clamoroso scenario in vista della prossima session estiva. In queste ultime ore si è parlato molto di un possibile interesse del Fenerbahce per quanto riguarda Victor Osimhen, obiettivo più o meno dichiarato del calciomercato Juventus in vista di giugno. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà tre settimane fa il Fenerbahce aveva chiesto semplici informazioni senza però approfondire il discorso. I bianconeri restano alla finestra ma occhio anche a questa opzione a sorpresa. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, l’attaccante nel mirino per giugno potrebbe sbarcare in Turchia! Clamoroso scenario

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Calciomercato Juventus, l’attaccante nel mirino per giugno potrebbe sbarcare in Turchia! Clamoroso scenario

Riporta juventusnews24.com: Calciomercato Juventus, l’attaccante nel mirino per giugno potrebbe sbarcare in Turchia! Clamoroso scenario in vista della prossima session estiva In queste ultime ore si è parlato molto di un possibi ...

Sesko Juventus, caccia aperta all’attaccante del Lipsia: club interessati e costo della potenziale operazione. I dettagli

Scrive juventusnews24.com: Sesko Juventus, caccia aperta all’attaccante del Lipsia: dai club interessati in vista dell’estate al costo della potenziale operazione. Tutti i dettagli Tra gli attaccanti accostati al calciomercato ...

Calciomercato Juventus: Mastantuono nel mirino

Si legge su calcioline.com: La Juventus ha bisogno di migliorare la qualità della propria rosa e in ottica futura starebbe pensando a uno dei talenti emergenti ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Calciomercato Juventus: Koopmeiners e Gudmundsson per rinforzare la squadra

La Juventus ha già iniziato a pianificare la prossima stagione calcistica con l'obiettivo di rinforzare la squadra attraverso l'acquisto di nuovi giocatori.