Calciomercato Juve si complica quella pista per l’attacco | servono almeno 80 milioni di euro Ultimissime

Il calciomercato bianconero si preannuncia complesso: per rinforzare l'attacco, la Juventus dovrà investire almeno 80 milioni di euro. Con la prossima sessione estiva alle porte, le ultime notizie e strategie potrebbero delineare il futuro del Club. Scopriamo insieme le possibili mosse della Vecchia Signora.

Calciomercato Juve, si complica quella pista per l’attacco: servono almeno 80 milioni di euro. Le ultime e le possibili mosse del mercato bianconero. Nel corso della prossima sessione estiva il calciomercato Juve andrà a caccia di un nuovo centravanti con cui potenziare un reparto che subirà certamente diversi cambiamenti. Tra gli attaccanti accostati al club bianconero negli scorsi mesi c’è anche Benjamin Sesko, uscito ora un po’ dai radar. Sulle sue tracce ci sarebbero in particolare due club di Premier League, ma l’operazione si preannuncia non semplice: il Lipsia pretende gli 80 milioni di euro della clausola rescissoria. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, si complica quella pista per l’attacco: servono almeno 80 milioni di euro. Ultimissime

