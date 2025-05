Calciomercato Juve si complica l’affare | il club bianconero non potrà sfruttare la clausola rescissoria! Un grande obiettivo verso la Premier League Ultimissime

Il calciomercato della Juventus si complica: il club bianconero non potrà sfruttare la clausola rescissoria per il suo grande obiettivo, Victor Osimhen, che sembra dirigersi verso la Premier League. Le ultimissime notizie di JuventusNews24 rivelano le nuove difficoltà per il colpo del bomber nigeriano. Scopri i dettagli degli aggiornamenti in arrivo!

Si complica il grande colpo Osimhen? Secondo quanto riferito da Orazio Accomando di DAZN, al momento le ipotesi più concrete per il futuro del bomber nigeriano portano alla Premier League, sponda Chelsea. Occhio anche alla difficile, ma possibile permanenza al Galatasaray. Il club turco tornerà in Champions League e farà di tutto per trattenerlo. Il calciomercato Juve, invece, resta sullo sfondo: non potendo sfruttare la clausola rescissoria da 75 milioni la società bianconera parte dietro.

