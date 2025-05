Calciomercato Juve l’Arabia e la Turchia sfidano i bianconeri per due grandi obiettivi | quell’aspetto può facilitare i club esteri Novità importanti

Calciomercato Juve, l’Arabia sfida i bianconeri per due grandi obiettivi: tutti gli aggiornamenti sulle mosse del club. Arrivano aggiornamenti su quelle che potrebbero essere le mosse del calciomercato Juve in estate. Tra i grandi obiettivi, sicuramente, Osimhen e Hancko, un nome che sta diminuendo d’intesità. Secondo Accomando, sull’attaccante nigeriano ci sarebbe il Fenerbahce mentre per Hancko, l’Al Nassr. PAROLE – «Il Fenerbahce è realmente interessato a Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano non vorrebbe trasferirsi ai rivali dopo questa stagione al Galatasaray. Osimhen ha una clausola di 75M per l’estero». .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com

