Calciomercato Juve importanti indizi dalla presentazione delle nuove maglie! Da Cambiaso passando per Kolo Muani e Vlahovic | il punto sul futuro dei tre bianconeri

Nella presentazione delle nuove maglie per la stagione 2025/26, emergono importanti indizi sul futuro di tre protagonisti della Juventus: Cambiaso, Kolo Muani e Vlahovic. Scopriamo tutti gli aggiornamenti sul calciomercato bianconero, analizzando cosa può significare questo evento per la rosa attuale e le strategie future del club.

Calciomercato Juve, importanti indizi dalla presentazione delle nuove maglie: tutti gli aggiornamenti sul futuro di tre bianconeri. Nella giornata di ieri, mercoledì 14 maggio, la Juve ha presentato le maglie della stagione 202526. Dalle foto pubblicate dal club bianconero e anche dai calciatori sui social, il Corriere dello Sport ha fornito aggiornamenti sul futuro di Cambiaso, Kolo Muani e Vlahovic. Nelle foto è presente il terzino bianconero che era in orbita Manchester City a gennaio: difficilmente verrà ceduto nella sessione estiva a meno di proposte irripetibili con la richiesta dei bianconeri di 70 milioni di euro. Presente anche Kolo Muani che difficilmente sarà riscattato: la valutazione del PSG di 55 milioni di euro rende difficile la sua permanenza. Il futuro di Vlahovic, comparso quasi di sfuggita nelle foto, è tutto da decifrare che se non rinnoverà a cifre più basse delle attuali, saluterà i bianconeri. 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, importanti indizi dalla presentazione delle nuove maglie! Da Cambiaso passando per Kolo Muani e Vlahovic: il punto sul futuro dei tre bianconeri

Se ne parla anche su altri siti

Calciomercato Juve, sprint decisivo per quell’obiettivo! Bianconeri avvantaggiati da questo fattore: le ultimissime sul possibile colpo

Secondo juventusnews24.com: Calciomercato Juve, sprint decisivo per quell’obiettivo in attacco: le ultimissime sulle possibili mosse dei bianconeri Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il possibile colpo in atta ...

Offerta sul tavolo: Conte alla Juve, indizio clamoroso

Segnala calciomercato.it: Conte e il ritorno alla Juventus spunta un indizio clamoroso: ecco le ultime notizie sulla panchina bianconera ...

Mercato Juve: offerta presentata! Un pallino dei bianconeri ora rischia seriamente di allontanarsi. Novità importanti sul suo futuro

Come scrive informazione.it: Calciomercato Juve LIVE: Giuntoli ha pronto il piano per affondare su quel grande colpo, fumata nera per quell’obiettivo! Uscita a sorpresa? C’è l’accordo con una big di Premier Segui con noi tutte le ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

La Juve trionfa al campionato eFootball.Pro IQONIQ

ETTORITO97, IL DISTRUTTORE44 e LoScandalo sono stati incoronati campioni della stagione 2020/21 dopo aver battuto in finale l’AS Monaco Konami Digital Entertainment B.