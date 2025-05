Calciomercato Juve da Milik e Vlahovic passando per Kolo Muani Lucca e Osimhen | chi entra e chi esce per l’attacco del futuro

Calciomercato Juve, da Milik e Vlahovic passando per Kolo Muani: tutti gli aggiornamenti sul futuro dell’attaccante. Il calciomercato Juve è già attivo e sta programmando le possibili mosse in attacco sia in entrata che in uscita. Alfredo Pedullà ha analizzato il futuro di alcuni nomi tra cui quello di Adeyemi, Osimhen, Lucca ma anche in uscita come Vlahovic e Milik, fresco di rinnovo con i bianconeri. ADEYEMI JUVENTUS – «C’è stato più di un contatto anche con il padre di Adeyemi, ma oggi non è una priorità. La Juventus lo tiene in considerazione, ma molto sullo sfondo. La priorità è prendere due centravanti, perché due usciranno. I nomi li ho già fatti, soprattutto uno che è in cima alla lista. Per Vlahovic bisognerà trovare una soluzione, mentre Milik – che ha spalmato e rinnovato – può essere ceduto in prestito o con risoluzione, se si trova l’occasione giusta. 🔗Leggi su Juventusnews24.com

