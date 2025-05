Il calciomercato Inter ora entra per davvero nel vivo, in edicola parlano già dei centrocampisti di Simone Inzaghi che potrebbero lasciare.. Questa mattina il noto quotidiano Tuttosport ha fornito preziosi aggiornamenti sui papabili piani del calciomercato Inter in previsione della prossima stagione. In modo particolare – spiega il giornale – il centrocampo potrebbe essere soggetto di un importante ‘restyling’ (in entrata come in uscita). Chi potrebbe lasciare? Ecco i nomi, vediamo un brevissimo passaggio del più lungo ragionamento. CALCIOMERCATO INTER – «Il reparto che però potrebbe subire un deciso restyling è il centrocampo. Una rivoluzione? Potrebbe, soprattutto perché ad oggi solo Barella, più Calhanoglu e Zielinski (a meno di sorprese.), sembrano essere certi della conferma; insieme al croato Petar Sucic, già acquistato dalla Dinamo Zagabria e atteso per metà giugno per il Mondiale per club. 🔗Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, Tuttosport lancia la bomba: «Questi tre centrocampisti di Inzaghi sono in bilico»