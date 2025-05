Calciomercato Inter sterzata Oaktree | sette-otto acquisti in estate ecco tutti i nomi osservati

La stagione estiva del 2025 si preannuncia cruciale per l'Inter. Grazie ai fondi di Oaktree e agli introiti della Champions League, il club milanese sta preparando una serie di acquisti strategici. Sette-otto nomi sono già sotto osservazione da parte di Marotta e il suo staff, all'insegna di un calciomercato mirato, seppur non rivoluzionario.

Calciomercato Inter, sterzata di Oaktree grazie agli introiti dell’ultima Champions League: sette-otto acquisti, ecco tutti i nomi osservati da Marotta e i suoi. Nell’estate del 2025 è previsto calciomercato Inter, seppur non proprio rivoluzionario, volto comunque a raggiungere un chiaro quanto significativo obiettivo: ringiovanire la rosa nelle mani di mister Simone Inzaghi. Questo (anche) grazie agli ingenti introiti UEFA accumulati con il super percorso in Champions League inanellato da Marcus Thuram e compagni nel corso di questa stagione, ma anche dalle linee guida dettate del fondo Oaktree. Ecco cosa scrive Tuttosport a tal riguardo questa mattina in edicola, un breve passaggio: CALCIOMERCATO INTER – «In base anche alle partenze, non sarebbe così strano vedere sette-otto acquisti: uno o due difensori (Solet e De Winter in prima fila), un esterno (in pole il brasiliano Luis Henrique dell’Olympique Marsiglia), un paio di attaccanti (in crescita le quotazioni di Bonny del Parma come alter ego di Thuram)» Internews24. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, sterzata Oaktree: sette-otto acquisti in estate, ecco tutti i nomi osservati

Inter, sarà mercato diverso: ecco il grande sogno. Ts: "Inzaghi lo vorrebbe trasformare…"

Riporta fcinter1908.it: Seguendo le direttive del fondo Oaktree e sfruttando i milioni incassati dalla Uefa, l'Inter potrà attuare un mercato più "aggressivo"

Calciomercato Inter – Oaktree scatenata: presa decisione molto pesante

Scrive cittaceleste.it: Marotta, Ausilio e pure Oaktree. Tutti d'accordo ... E anche una contro-lista. Fc Inter 1908: la lista delle cessioni Chi non è più in linea con quello che Inzaghi ha in testa, saluterà. Senza drammi.

Calciomercato Inter – Oaktree scatenata: presa decisione molto pesante

msn.com scrive: Marotta, Ausilio e pure Oaktree. Tutti d'accordo ... E anche una contro-lista. Fc Inter 1908: la lista delle cessioni Chi non è più in linea con quello che Inzaghi ha in testa, saluterà.

